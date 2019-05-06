2019-05-06T14:35:22+03:00
Авто

В Казани улица Пригородная продолжит оставаться закрытой для транспорта до 16 июня

Об этом гласит очередное распоряжение Исполкома города
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На улице Пригородная, что в столице Татарстана, продолжаются ремонтные работы. В связи с этим введенное там ограничение на движения транспорта было решено продлить до 16 июня.

Так, согласно распоряжению Исполкома Казани, автомобилистам до указанного срока нельзя будет проехать по участку в районе дома №1а/2 на улице Тракторная в направлении от улицы Юл урам до улицы Лебедева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы 2019 в Казани: как 9 мая будет работать общественный транспорт (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах пьяный водитель битой разбил два автомобиля
В Казани до 5 июля перекрыта часть улицы Коломенская
В Татарстане экс-полицейского будут судить за продажу ритуальщикам информации об умерших
В Марий Эл лихач на скорости вылетел в кювет и врезался в столб
В Татарстане полицейские задержали мужчину, который осквернил памятник воинам Великой Отечественной войны
Нижнекамск потратит 16,6 миллиона рублей на участие во всероссийском Сабантуе 2019
В Чувашии гаишник выручил трехлетнего мальчика, который проглотил монету
Погода на День Победы 2019 в Татарстане: без осадков и максимум до +28 градусов
Муфтий Татарстана поздравил жителей республики с началом Рамазана 2019
Президент Татарстана направил свои соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево
ДТП на кладбище в Татарстане: часть ограды вонзилась в девушку-пассажира