В Казани улица Пригородная продолжит оставаться закрытой для транспорта до 16 июня
На улице Пригородная, что в столице Татарстана, продолжаются ремонтные работы. В связи с этим введенное там ограничение на движения транспорта было решено продлить до 16 июня.
Так, согласно распоряжению Исполкома Казани, автомобилистам до указанного срока нельзя будет проехать по участку в районе дома №1а/2 на улице Тракторная в направлении от улицы Юл урам до улицы Лебедева.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
День Победы 2019 в Казани: как 9 мая будет работать общественный транспорт (подробности)
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»