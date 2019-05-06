В Казани улица Пригородная продолжит оставаться закрытой для транспорта до 16 июня

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-06T14:35:22+03:00

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На улице Пригородная, что в столице Татарстана, продолжаются ремонтные работы. В связи с этим введенное там ограничение на движения транспорта было решено продлить до 16 июня.

Так, согласно распоряжению Исполкома Казани, автомобилистам до указанного срока нельзя будет проехать по участку в районе дома №1а/2 на улице Тракторная в направлении от улицы Юл урам до улицы Лебедева.

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ИСТОЧНИК KP.RU