2019-05-06T19:04:58+03:00
Происшествия

Чтобы жена не узнала: в Чувашии пенсионер взял кредит на покупку поддельных водительских прав

Настоящего удостоверения он был лишен за пьяную езду
Лика ИСАЕВА
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В итоге он стал фигурантом уголовного дела.В итоге он стал фигурантом уголовного дела.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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61-летний пенсионер из Чебоксар в сентябре 2018 года попался пьяным за рулем. Его за это суд лишил водительских прав на 18 месяцев. При этом мужчина решил скрыть от супруги этот факт. Он взял в кредит 50 тысяч рублей и купил на них поддельное удостоверение.

Все было хорошо, пока во время поездки в Порецкий район Чувашии его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов они быстро вычислили поддельные права. В итоге в отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".

- За управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами, обвиняемый привлечен к административной ответственности и ему назначен штрафа в размере 30 000 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии. - А за использование поддельного водительского удостоверения ему грозит арест на срок до шести месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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