Президент Татарстана направил свои соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-06T15:09:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево.

Напомним, 5 мая при экстренной посадке загорелся самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск. По предварительным данным, погиб 41 человек, из них 26 - жители именно Мурманской области.

- Уважаемый Андрей Владимирович! С болью и искренним сопереживанием восприняли татарстанцы известие о гибели множества людей в результате трагедии с самолётом, произошедшей вчера в аэропорту Шереметьево. Мы глубоко соболезнуем всем, кто потерял в авиакатастрофе своих родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в послании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Лучшим выражением нашего сочувствия будут наши молитвы": муфтий Татарстана выразил соболезнования семьям погибших в загоревшемся самолете в Шереметьево (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU