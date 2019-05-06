Президент Татарстана направил свои соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево.
Напомним, 5 мая при экстренной посадке загорелся самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск. По предварительным данным, погиб 41 человек, из них 26 - жители именно Мурманской области.
- Уважаемый Андрей Владимирович! С болью и искренним сопереживанием восприняли татарстанцы известие о гибели множества людей в результате трагедии с самолётом, произошедшей вчера в аэропорту Шереметьево. Мы глубоко соболезнуем всем, кто потерял в авиакатастрофе своих родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в послании.
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ИСТОЧНИК KP.RU