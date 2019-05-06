2019-05-06T15:09:53+03:00
Происшествия

Президент Татарстана направил свои соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево

Телеграмма была получена врио губернатора Мурманской области
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
Изменить размер текста:

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево.

Напомним, 5 мая при экстренной посадке загорелся самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск. По предварительным данным, погиб 41 человек, из них 26 - жители именно Мурманской области.

- Уважаемый Андрей Владимирович! С болью и искренним сопереживанием восприняли татарстанцы известие о гибели множества людей в результате трагедии с самолётом, произошедшей вчера в аэропорту Шереметьево. Мы глубоко соболезнуем всем, кто потерял в авиакатастрофе своих родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в послании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Лучшим выражением нашего сочувствия будут наши молитвы": муфтий Татарстана выразил соболезнования семьям погибших в загоревшемся самолете в Шереметьево (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах пьяный водитель битой разбил два автомобиля
В Казани до 5 июля перекрыта часть улицы Коломенская
В Татарстане экс-полицейского будут судить за продажу ритуальщикам информации об умерших
В Марий Эл лихач на скорости вылетел в кювет и врезался в столб
В Татарстане полицейские задержали мужчину, который осквернил памятник воинам Великой Отечественной войны
Нижнекамск потратит 16,6 миллиона рублей на участие во всероссийском Сабантуе 2019
В Чувашии гаишник выручил трехлетнего мальчика, который проглотил монету
Погода на День Победы 2019 в Татарстане: без осадков и максимум до +28 градусов
Муфтий Татарстана поздравил жителей республики с началом Рамазана 2019
ДТП на кладбище в Татарстане: часть ограды вонзилась в девушку-пассажира
В Казани улица Пригородная продолжит оставаться закрытой для транспорта до 16 июня