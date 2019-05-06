Про казанский театр им. Качалова сняли фильм, который покажут на федеральном канале

СЕГОДНЯ 19:23 2019-05-06T19:23:00+03:00

Во время съемок фильма Фото: Из материалов пресс-службы

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В качестве героя нового телефильма для федерального канала о культуре выступил Казанский академический русский Большой драматический театр имени Василия Качалова. Ленту снимал в рамках Года театра известный телеведущий Владимир Оренов. Он решил создать серию телефильмов про региональные театры России.

Здесь казанский храм Мельпомены входит в топ-3 самых выдающихся и популярных.

Съемки шли во всех цехах театра в течение недели. Создатели ленты общалась с артистами и снимали спектакли на Основной и Малой сцене. В фильме можно будет увидеть закулисье Качаловского, в том числе и закрытые для зрителей помещения.

Лента расскажет об истории Качаловского театра с момента его появления и до наших дней. В ней будут использованы редкие кадры из кинохроники Казани 1920-х годов.

Телефильм о Качаловском театре выйдет в эфир на телеканале «Россия-Культура» осенью этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU