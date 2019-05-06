В Казани автобус протаранил экскаватор дорожных служб

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-06T14:03:28+03:00

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Авария с участием автобуса маршрута №33 произошла в этот понедельник, 6 мая, в 13.00 на улице Фучика возле дома №14 в Приволжском районе столицы Татарстана.

Как рассказал "КП-Казань" собственный источник в правоохранительных органах, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и безопасную скорость, потому и врезался в экскаватор дорожных рабочих, который был припаркован на обочине.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/707041" frameborder="0"></iframe> В Казани автобус врезался в экскаватор.соцсети

В результате столкновения есть пострадавшие среди пассажиров общественного транспорта. Их количество сейчас уточняется. На месте работают оперативные службы.

Сам автобус получил серьезные повреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU