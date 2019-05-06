В Казани автобус протаранил экскаватор дорожных служб
Авария с участием автобуса маршрута №33 произошла в этот понедельник, 6 мая, в 13.00 на улице Фучика возле дома №14 в Приволжском районе столицы Татарстана.
Как рассказал "КП-Казань" собственный источник в правоохранительных органах, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и безопасную скорость, потому и врезался в экскаватор дорожных рабочих, который был припаркован на обочине.
В Казани автобус врезался в экскаватор.соцсети
В результате столкновения есть пострадавшие среди пассажиров общественного транспорта. Их количество сейчас уточняется. На месте работают оперативные службы.
Сам автобус получил серьезные повреждения.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»