2019-05-06T14:03:28+03:00
Происшествия

В Казани автобус протаранил экскаватор дорожных служб

Количество пострадавших выясняется [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Авария с участием автобуса маршрута №33 произошла в этот понедельник, 6 мая, в 13.00 на улице Фучика возле дома №14 в Приволжском районе столицы Татарстана.

Как рассказал "КП-Казань" собственный источник в правоохранительных органах, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и безопасную скорость, потому и врезался в экскаватор дорожных рабочих, который был припаркован на обочине.

В Казани автобус врезался в экскаватор.соцсети

В результате столкновения есть пострадавшие среди пассажиров общественного транспорта. Их количество сейчас уточняется. На месте работают оперативные службы.

Сам автобус получил серьезные повреждения.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах пьяный водитель битой разбил два автомобиля
В Казани до 5 июля перекрыта часть улицы Коломенская
В Татарстане экс-полицейского будут судить за продажу ритуальщикам информации об умерших
В Марий Эл лихач на скорости вылетел в кювет и врезался в столб
В Татарстане полицейские задержали мужчину, который осквернил памятник воинам Великой Отечественной войны
Нижнекамск потратит 16,6 миллиона рублей на участие во всероссийском Сабантуе 2019
В Чувашии гаишник выручил трехлетнего мальчика, который проглотил монету
Погода на День Победы 2019 в Татарстане: без осадков и максимум до +28 градусов
Муфтий Татарстана поздравил жителей республики с началом Рамазана 2019
Президент Татарстана направил свои соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево
ДТП на кладбище в Татарстане: часть ограды вонзилась в девушку-пассажира
В Казани улица Пригородная продолжит оставаться закрытой для транспорта до 16 июня