Президент Татарстана поручил выяснить причины гибели участника Казанского марафона-2019
В воскресенье, 5 мая, во второй день Казанского марафона-2019 произошла трагедия. Один из участников, бежавших дистанцию полумарафона - 21 километр, внезапно почувствовал себя плохо. Мужчина потерял сознание и упал. Его передали медикам и они увезли его в больницу. Но там, к сожалению, спортсмен скончался. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил выяснить причины гибели частника Казанского марафона-2019. Напомним, что к забегам людей не допускали без справки от медиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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