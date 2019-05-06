Президент Татарстана поручил выяснить причины гибели участника Казанского марафона-2019

СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-06T13:35:30+03:00

Бегуна увезли на "скорой" в больницу, но и там врачи оказались бессильны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В воскресенье, 5 мая, во второй день Казанского марафона-2019 произошла трагедия. Один из участников, бежавших дистанцию полумарафона - 21 километр, внезапно почувствовал себя плохо. Мужчина потерял сознание и упал. Его передали медикам и они увезли его в больницу. Но там, к сожалению, спортсмен скончался. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил выяснить причины гибели частника Казанского марафона-2019. Напомним, что к забегам людей не допускали без справки от медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU