В Казани отопительный сезон 2018-2019 завершится 7 мая

СЕГОДНЯ 13:03 2019-05-06T13:03:48+03:00

Он в этот раз стартовал 1 октября 2018 года. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

При этом батареи в тех же больницах и школах могут снова оперативно включить на случай резкого похолодания

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В Исполкоме Казани подписали распоряжение, согласно которому отопительный сезон 2018-2019 завершится в этот вторник, 7 мая. Отметим, что он стартовал 1 октября прошлого года.

При этом администрациям районов, управлениям образования, культуры, здравоохранения, Минтруда Татарстана, городским комитетам физической культуры и спорта, по делам детей и молодежи до устойчивого установления температурного режима - выше + 8 градусов, нужно обеспечить готовность подачи тепла в подведомственные им учреждения и объекты в случае резких похолоданий.

В свою очередь специалисты Гидрометцентра Татарстана пророчат в ближайшие дни чуть ли ни летнее тепло. Так, в этот понедельник в своем максимуме температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Далее она будет только повышаться и в итоге 9 мая столбики термометра в республике могут показать от +23 до +28.

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ИСТОЧНИК KP.RU