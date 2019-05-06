ДТП на кладбище в Татарстане: часть ограды вонзилась в девушку-пассажира

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-06T14:50:43+03:00

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Вечерняя поездка возле кладбища в деревне Новое Маврино в Заинском районе Татарстана трагически закончились для 25-летней местной жительницы. Она находилась на пассажирском сидении легковушки, которая съехала с дороги и протаранила забор кладбища.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия девушка получила смертельные травмы. Как рассказали очевидцы происшествия корреспонденту "КП-Казань", во время аварии штакетник пробил стекло с ее стороны и вонзился прямо в тело.

Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU