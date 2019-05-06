Президент Татарстана: сегодня в республике проживает 38 380 ветеранов Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-06T12:50:10+03:00

За последние четыре года их численность сократилась в два раза

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В этот понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседании оргкомитета по подготовке и проведению 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Так, глава региона отметил, что на сегодня в республике проживает 38 380 ветеранов Великой Отечественной войны. И за последние четыре года их численность сократилась в два раза.

- Тем важнее становится глубоко персональная адресная работа по решению насущных проблем ветеранов, - подчеркнул Рустам Минниханов.

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ИСТОЧНИК KP.RU