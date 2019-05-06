2019-05-06T16:30:21+03:00
Происшествия

В Марий Эл лихач на скорости вылетел в кювет и врезался в столб

Он с серьезными травмами был доставлен в больницу
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
Изменить размер текста:

В воскресенье, 5 мая, в Горномарийском районе Марий Эл произошло дорожно-транспортное происшествие. Примерно в 15.00 на 7 километре автодороги "Кузнецово-Токари" 58-летний водитель "девятки", по предварительным данным, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Его легковушка опрокинулась, наехав при этом на опору линии электропередач.

- В результате аварии водитель отечественной легковушки получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах пьяный водитель битой разбил два автомобиля
В Казани до 5 июля перекрыта часть улицы Коломенская
В Татарстане экс-полицейского будут судить за продажу ритуальщикам информации об умерших
В Татарстане полицейские задержали мужчину, который осквернил памятник воинам Великой Отечественной войны
Нижнекамск потратит 16,6 миллиона рублей на участие во всероссийском Сабантуе 2019
В Чувашии гаишник выручил трехлетнего мальчика, который проглотил монету
Погода на День Победы 2019 в Татарстане: без осадков и максимум до +28 градусов
Муфтий Татарстана поздравил жителей республики с началом Рамазана 2019
Президент Татарстана направил свои соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево
ДТП на кладбище в Татарстане: часть ограды вонзилась в девушку-пассажира
В Казани улица Пригородная продолжит оставаться закрытой для транспорта до 16 июня