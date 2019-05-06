В Марий Эл лихач на скорости вылетел в кювет и врезался в столб

СЕГОДНЯ 16:30 2019-05-06T16:30:21+03:00

Он с серьезными травмами был доставлен в больницу

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В воскресенье, 5 мая, в Горномарийском районе Марий Эл произошло дорожно-транспортное происшествие. Примерно в 15.00 на 7 километре автодороги "Кузнецово-Токари" 58-летний водитель "девятки", по предварительным данным, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Его легковушка опрокинулась, наехав при этом на опору линии электропередач.

- В результате аварии водитель отечественной легковушки получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU