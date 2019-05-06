В Чебоксарах пьяный водитель битой разбил два автомобиля

СЕГОДНЯ 17:29 2019-05-06T17:29:05+03:00

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ЧП произошло в Чебоксарах днем в воскресенье, 5 мая. Водитель синей "Лады Калины" с госномерами 86-го региона сначала возле дома №27 по улице Хузангая битой расколотил "Мерседес".

Затем он проехал во двор одного из домов по Эгерскому бульвару и там его автомобиль не смог разъехаться с серой "Ладой Калиной". И тогда мужчина снова взялся за биту и начал громить преградившую ему путь легковушку. Он успел снести зеркало и разбить стекло, прежде чем его задержали водитель пострадавшей машины и очевидцы. Они скрутили дебошира и удерживали его на земле до приезда полицейских.

Позже выяснилось, что водитель с битой был пьян.

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ИСТОЧНИК KP.RU