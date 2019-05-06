Минстрой Татарстана опубликовало фото из нового казанского зоопарка «Река Замбези»

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-06T17:01:25+03:00

На них запечатлены вольеры его будущих обитателей [фото]

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В марте текущего года стало известно, что в казанском зоопарке «Река Замбези» завершается строительство вольеров для антилоп, гамадрил и фламинго. Также к тому моменту на 60% были выполнены работы в вольерах для носорогов, шимпанзе, горилл, мартышек, жирафов и львов.

В конце марта мэрия Казани отметила, что новый зооботсад готов уже на 80%. А президент Татарстана Рустам Минниханов тогда заявил, что в приобретении питомцев для зоопарка участвуют много спонсоров.

А в этот понедельник, 6 мая, министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики опубликовало фотографии из нового зоопарка. На них запечатлены просторные и светлые вольеры с разрисованными пейзажами природы стенами.

Фото: пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана

Фото: пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана

Фото: пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана

Отметим, что «Реку Замбези» с 11 вольерами и 7 искусственными водоемами строят на берегу озера Кабан с 2015 года.

Фото: пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана

Фото: пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU