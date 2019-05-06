2019-05-06T15:32:22+03:00
Общество

Муфтий Татарстана поздравил жителей республики с началом Рамазана 2019

Камил хазрат Самигуллин напомнил, что во время поста важно уделять особое внимание своему внутреннему миру
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ДУМ ТатарстанаФото: пресс-служба ДУМ Татарстана
Изменить размер текста:

В понедельник, 6 мая, мусульмане встретили Рамазан 2019. С этим событием жителей Татарстана поздравил муфтий республики Камил хазрат Самигуллин.

Этот священный месяц ассоциируется прежде всего с постом – дневным воздержанием от пищи и питья. Муфтий отметил, что во время поста важно уделять особое внимание также и своему внутреннему миру: желать людям добра, не завидовать, говорить только благое, не обманывать и не злословить.

- Каждый миг Рамазана ценен и таит в себе бесценные награды: за добрые дела в это благодатное время воздаяние многократно увеличивается. Так пусть же Рамазан в этом году станет временем для сплочения сердец нашей уммы, очищения от скверны грехов и дурных помыслов, сделает нас щедрыми, великодушными и отзывчивыми. Молитвенно желаю, чтобы искренние добрые деяния, пост, богослужения и дуа всех мусульман принялись Всевышним Аллахом, - обратился Камиль хазрат Самигуллин.

Муфтий призвал мусульман в эти предстоящие дни Рамазана 2019 искренне обратиться ко Всевышнему и пообещать Ему, а также себе никогда более не возвращаться к прежним зазорным поступкам и привычкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах пьяный водитель битой разбил два автомобиля
В Казани до 5 июля перекрыта часть улицы Коломенская
В Татарстане экс-полицейского будут судить за продажу ритуальщикам информации об умерших
В Марий Эл лихач на скорости вылетел в кювет и врезался в столб
В Татарстане полицейские задержали мужчину, который осквернил памятник воинам Великой Отечественной войны
Нижнекамск потратит 16,6 миллиона рублей на участие во всероссийском Сабантуе 2019
В Чувашии гаишник выручил трехлетнего мальчика, который проглотил монету
Погода на День Победы 2019 в Татарстане: без осадков и максимум до +28 градусов
Президент Татарстана направил свои соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево
ДТП на кладбище в Татарстане: часть ограды вонзилась в девушку-пассажира
В Казани улица Пригородная продолжит оставаться закрытой для транспорта до 16 июня