Муфтий Татарстана поздравил жителей республики с началом Рамазана 2019

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-06T15:32:22+03:00

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В понедельник, 6 мая, мусульмане встретили Рамазан 2019. С этим событием жителей Татарстана поздравил муфтий республики Камил хазрат Самигуллин.

Этот священный месяц ассоциируется прежде всего с постом – дневным воздержанием от пищи и питья. Муфтий отметил, что во время поста важно уделять особое внимание также и своему внутреннему миру: желать людям добра, не завидовать, говорить только благое, не обманывать и не злословить.

- Каждый миг Рамазана ценен и таит в себе бесценные награды: за добрые дела в это благодатное время воздаяние многократно увеличивается. Так пусть же Рамазан в этом году станет временем для сплочения сердец нашей уммы, очищения от скверны грехов и дурных помыслов, сделает нас щедрыми, великодушными и отзывчивыми. Молитвенно желаю, чтобы искренние добрые деяния, пост, богослужения и дуа всех мусульман принялись Всевышним Аллахом, - обратился Камиль хазрат Самигуллин.

Муфтий призвал мусульман в эти предстоящие дни Рамазана 2019 искренне обратиться ко Всевышнему и пообещать Ему, а также себе никогда более не возвращаться к прежним зазорным поступкам и привычкам.

ИСТОЧНИК KP.RU