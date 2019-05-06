В Марий Эл оглашен приговор отцу, который в течении нескольких месяцев измывался над дочерью-подростком

СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-06T11:58:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного" было возбуждено в отношении 42-летнего жителя Козьмодемьянска.

Причиной тому стали методы "воспитания", которые мужчина применял к своей 15-летней дочке.

Девочка рассказала, что отец систематически избивал ее и всячески оскорблял. Продолжалось это с июля по октябрь 2018 года.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU