В Марий Эл оглашен приговор отцу, который в течении нескольких месяцев измывался над дочерью-подростком
Уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного" было возбуждено в отношении 42-летнего жителя Козьмодемьянска.
Причиной тому стали методы "воспитания", которые мужчина применял к своей 15-летней дочке.
Девочка рассказала, что отец систематически избивал ее и всячески оскорблял. Продолжалось это с июля по октябрь 2018 года.
- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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