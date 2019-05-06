2019-05-06T11:35:12+03:00
Происшествия

"Лучшим выражением нашего сочувствия будут наши молитвы": муфтий Татарстана выразил соболезнования семьям погибших в загоревшемся самолете в Шереметьево

Камиль хазрат Самигуллин отметил, что мусульмане республики разделяют боль их невосполнимых утрат
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/kamilhazratФото: instagram.com/kamilhazrat
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Воскресенье, 5 мая, омрачила новость о пожаре, произошедшем во время посадки самолета SSJ-100, который должен был лететь из Москвы в Мурманск. Борт вылетел из аэропорта Шереметьево, но вскоре был вынужден вернуться обратно из-за технических неполадок. По одной главной версии, в самолет ударила молния, которая и вывела из строя электронное оборудование.

При жесткой посадке SSJ-100 загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил искренние соболезнования их родным и близким

- Мусульмане Татарстана мыслями с ними в эти тяжелые минуты и разделяют боль их невосполнимых утрат. Лучшим выражением нашего сочувствия будут наши молитвы: пусть Всевышний Аллах дарует скорейшее исцеление всем пострадавшим, а также даст родным и близким погибших мужества, терпения и стойкости выдержать это суровое испытание, - написал муфтий на своей соцстранице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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