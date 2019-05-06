В Набережных Челнах открыли сбор добровольных пожертвований на проведение Сабантуя-2019
Праздник в городе отметят на двух площадках
Все собранные организациями и физическими лицами деньги будут приниматься на счет Фонда поддержки культуры, спорта и развития городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что в 2019 году Сабантуй в Набережных Челнах отметят 16 июня на двух площадках - в парке Прибрежный и на городском ипподроме.
При этом в городе открыли сбор добровольных пожертвований на проведение праздника. Соответствующая информация имеется в постановлении, подписанным руководителем Исполкома Набережных Челнов Ринатом Абдуллиным.
В документе отмечается, что все собранные организациями и физическими лицами деньги будут приниматься на счет Фонда поддержки культуры, спорта и развития города.
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ИСТОЧНИК KP.RU