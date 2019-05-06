В Набережных Челнах открыли сбор добровольных пожертвований на проведение Сабантуя-2019

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-06T11:17:23+03:00

Все собранные организациями и физическими лицами деньги будут приниматься на счет Фонда поддержки культуры, спорта и развития города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздник в городе отметят на двух площадках

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Стало известно, что в 2019 году Сабантуй в Набережных Челнах отметят 16 июня на двух площадках - в парке Прибрежный и на городском ипподроме.

При этом в городе открыли сбор добровольных пожертвований на проведение праздника. Соответствующая информация имеется в постановлении, подписанным руководителем Исполкома Набережных Челнов Ринатом Абдуллиным.

В документе отмечается, что все собранные организациями и физическими лицами деньги будут приниматься на счет Фонда поддержки культуры, спорта и развития города.

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ИСТОЧНИК KP.RU