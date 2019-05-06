2019-05-06T10:41:05+03:00
Общество

В Казани состоится предпремьерный показ военной драмы "Братство"

Мероприятие пройдет 8 мая в 19.40 в кинотеатре "Алмаз Синема Порт"
Алина ГАБДУЛИНА
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В основе фильма лежат реальные события, которые произошли в 1989 году, за несколько недель до вывода советских войск из АфганистанаВ основе фильма лежат реальные события, которые произошли в 1989 году, за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана
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В среду, 8 мая, жители Казани смогут одними из первых посмотреть военную драму "Братство". Предпремьерный показ фильма состоится в 19.40 в кинотеатре "Алмаз Синема Порт" (РК "Ривьера").

В основе фильма лежат реальные события, которые произошли в 1989 году, за несколько недель до вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Разведка пытается договориться о перемирии с душманами, но дело осложняется тем, что в плен к Хошему попадает советский военный пилот. Начинается сложная игра, в которой переплетаются противоположные интересы множества самых разных людей: штабистов, исламистов, спецназа, разведки, чиновников из афганского правительства, сотрудников советских спецслужб, таджиков и пуштунов. А в самом центре этого водоворота оказываются солдаты разведроты, для которых важнее любых политических соображений остается правило «не бросать своих».

ИСТОЧНИК KP.RU

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