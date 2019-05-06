На День Победы 2019 в Казани за безопасностью будут следить 1 500 полицейских и росгвардейцев

СЕГОДНЯ 12:23 2019-05-06T12:23:38+03:00

Площадки, где пройдут торжества, перед праздником также осмотрят и кинологи с собаками

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Начальник УВД Казани Александр Мищихин во время "Делового понедельника" рассказал, как сотрудники полиции и Росгвардии Татарстана будут осуществлять антитеррористические меры для безопасности граждан.

Всего на улицы города выйдут более 1 500 правоохранителей - 700 полицейских, представители ГИБДД, а также сотрудники Росгвардии и ЧОП.

Так, на время ограничения движения в центре Казани 9 мая будут выставлены заслоны из тяжелой техники. В местах проведения массовых мероприятий будет проводиться тщательный досмотр всех гостей - будут установлены рамки металлодетекторов. Площадки задолго до начала торжеств осмотрят кинологи с собаками.

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ИСТОЧНИК KP.RU