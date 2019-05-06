Как в Казани будут работать поликлиники во время праздников

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-06T09:27:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время еженедельного совещания в мэрии Казани руководитель управления здравоохранения столицы Татарстана Ильнур Халфаев рассказал, по какому расписанию будут работать поликлиники.

Прежде всего рассказали о том, как будут обеспечивать контроль за здоровьем фронтовиков и тружеников тыла во время Парада Победы на площади Тысячелетия и во время праздничных гуляний в парках и скверах столицы Татарстана. Будут дежурить по две спецавтомашины "скорой помощи", в парках будут работать два медпункта.

Сопровождать акцию "Бессмертный полк" будут шесть "скорых".

Все стационары будут работать круглосуточно по своему расписанию. Городские поликлиники и женские консультации будут работать по дежурному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU