2019-05-05T19:32:17+03:00
Происшествия

В Чувашии за три дня из неблагополучных семей отправлены в больницы и социальные центры

Рейд прошел совместно с полицейскими, медиками, педагогами и соцзащиты
Лика ИСАЕВА
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Полицейские навестили неблагополучные семьи, где воспитываются детиПолицейские навестили неблагополучные семьи, где воспитываются детиФото: Из материалов пресс-службы
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В майские праздники в Чувашии прошел профилактический рейд сотрудников полиции, представителей органов здравоохранения, образования и социальной защиты. Они посещали семьи, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. За три праздничных дня - с 1 по 3 мая, они посетили более 600 семей.

Этот рейд принес свои результаты. Выявлено 14 несовершеннолетних из 8 семей, находящихся в социально опасном положении. После осмотра медиками было принято решение, что девять детей отправили в больницы, остальных - в социально-реабилитационные центры. На момент визита участников профилактических рейдом в шести семьях из восьми родители находились были пьяными, в двух отсутствовали необходимые условия для содержания детей.

Во время этого рейда были впервые выявлены три семьи, ранее не состоявшие на учете в субъектах профилактики, но такой учет для них необходим. Во время рейда были привлечены к административной ответственности 10 родителей - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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