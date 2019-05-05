2019-05-05T18:38:52+03:00
Спорт

Названы победители Казанского марафона

Ими стали Сардана Трофимова и Степан Киселев
Лика ИСАЕВА
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Финиш победителяФиниш победителяФото: Из материалов пресс-службы
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Казанский марафон стал чемпионатом России по марафонской дистанции. Основной старт прошел сегодня, 5 мая. Победителями самой длинной дистанции стали татарстанец Степан Киселев и спортсменка из Якутии Сардана Трофимова.

Среди мужчин победителем забега на 42,2 километра стал член сборной Татарстана по легкой атлетике Степан Киселев. Он стал двукратным чемпионом России. Трофимов финишировал с результатом 2 часа 12 минут 56 секунд. Вторым стал Андрей Лейман (2:14.10) замкнул тройку Юрий Чечун (2:15.29).

Среди женщин возглавила тройку лидеров Сардана Трофимова, которая в третий раз в карьере выиграла национальное первенство. Ее результат – 2 часа 31 минута 31 секунда. Второе место заняла Ирина Сергеева (2:31.37). Третий результат у Евдокии Букиной (2:34.47).

ИСТОЧНИК KP.RU

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