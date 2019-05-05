В Татарстане во время пожара погиб мужчина и пострадала женщина

СЕГОДНЯ 17:20 2019-05-05T17:20:44+03:00

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Пожар в квартире на третьем этаже многоэтажки на улице Тухачевского в Бугульме произошел 4 мая днем. Клубы дыма из окон заметили очевидцы, они и вызвали огнеборцев.

В квартиру удалось проникнуть при помощи автолестницы на спецавтомобиле пожарных. Внутри обнаружили тело 57-летнего хозяина и рядом - его 48-летнюю подругу. Женщина получила отравление продуктами горения. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, из-за непотушенной сигареты загорелись кресло и другая мебель. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU