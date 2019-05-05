В Набережных Челнах пожарная автолестница столкнулась с легковушкой

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-05T16:59:48+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 мая днем в Набережных Челнах. Там в 14.31 на Автозаводском проспекте в многоэтажном доме начался пожар. Горели квартира на девятом этаже и два балкона над ней - на 10-м и 11-м этажах. К месту пожара отправились несколько пожарных автомобилей - пять жителей дома оказались отрезанными от спасения едким дымом.

Автолестница, спешащая на вызов, попала в ДТП. Все запечатлел видеорегистратор автомобиля. Многотонная машина мчится по проспекту с включенными проблесковыми маячками и сиреной по крайней правой левой полосе, в это время по второй полосе едет "Лада Веста". Она попадает в "слепую" зону большегруза, и, когда автолестница начинает перестраиваться, не включив сигнала перестроения, сталкивается с легковушкой. "Ладу Весту" протаскивает вперед, а затем отбрасывает на разделительную полосу, развернув на 180 градусов.

Как сообщили очевидцы, водитель легковушки и его пассажирка не пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/706901" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах пожарная машина протаранила легковушку.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU