2019-05-05T16:09:31+03:00
Происшествия

Водителя, сбившего насмерть 19-летнюю студентку в Казани, арестовали

На время следствия 45-летний Артур Смирнов будет находиться в СИЗО два месяца
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Лика ИСАЕВА
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Приволжский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следствия об избрании для 45-летнего водители "КИА Рио" Артура Смирнова меры пресечения в виде ареста на два месяца. Напомним, мужчина находился за рулем иномарки 1 мая в 21.45, когда на перекрестке Проспект Победы - улица Мавлютова сбил двух женщин, переходящих дорогу на "зеленый" светофор. В результате наезда погибла 18-летняя студентка, ее 55-летняя тетя получила травмы.

Выяснилось, что после получения водительских прав мужчине поставили такой диагноз, что категорически запрещает ему управлять автомобилем. Ему присвоили инвалидность III степени.

Сам Смирнов, как рассказали "КП-Казань" источники в правоохранительных органах, сначала заявил, что не помнит момент аварии, потому что потерял сознание на несколько мгновений, а повреждение его автомобиль получил в предыдущей аварии. Затем и вовсе заявил, что никого не сбивал.

Суд отправил Смирнова в СИЗО на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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