Водителя, сбившего насмерть 19-летнюю студентку в Казани, арестовали
Приволжский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следствия об избрании для 45-летнего водители "КИА Рио" Артура Смирнова меры пресечения в виде ареста на два месяца. Напомним, мужчина находился за рулем иномарки 1 мая в 21.45, когда на перекрестке Проспект Победы - улица Мавлютова сбил двух женщин, переходящих дорогу на "зеленый" светофор. В результате наезда погибла 18-летняя студентка, ее 55-летняя тетя получила травмы.
Выяснилось, что после получения водительских прав мужчине поставили такой диагноз, что категорически запрещает ему управлять автомобилем. Ему присвоили инвалидность III степени.
Сам Смирнов, как рассказали "КП-Казань" источники в правоохранительных органах, сначала заявил, что не помнит момент аварии, потому что потерял сознание на несколько мгновений, а повреждение его автомобиль получил в предыдущей аварии. Затем и вовсе заявил, что никого не сбивал.
Суд отправил Смирнова в СИЗО на два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU
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