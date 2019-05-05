В Казани к Параду Победы готовятся военнослужащие Росгвардии Татарстана

СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-05T15:18:47+03:00

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В Казани продолжаются репетиции Парада Победы, который пройдет 9 мая на площади Тысячелетия. Парад посвящен 74-й годовщине празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нем примут участие военнослужащие воинских частей Приволжского округа Росгвардии, дислоцирующихся в столице Татарстана.

Торжественным маршем пройдет парадный расчет казанского отдельного отряда специального назначения Приволжского округа ВНГ России. Его военнослужащие участвуют в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности при проведении крупных международных мероприятий на территории Татарстана. Личный состав подразделения неоднократно выполнял задачи по обеспечению конституционного порядка на территории Северо-Кавказского региона. За проявленные мужество и героизм более пятидесяти спецназовцев награждены государственными наградами Российской Федерации.

В параде примет участие также военный оркестр казанского специального моторизованного полка Росгвардии, который исполнит музыкальные композиции в составе сводного оркестра казанского гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU