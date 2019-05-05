Казанский марафон: на дистанцию 3 километра вышли более 12,5 тысяч бегунов

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-05T12:05:25+03:00

Забег на 3 километра во время Казанского марафона Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

В столице Татарстана в субботу, 4 марта, стартовал самый массовый забег из дистанций Казанского марафона. На дистанцию в 3 километра вышли более 9000 бегунов.

В рамках этого марафона прошел и забег ползунков TIMERBABY, а котором могли участвовать юные спортсмены в возрасте от 4 месяцев до 3 лет, спортсмены чуть постарше приняли участие в детском забеге TIMERKIDS - всего стартовали 3500 человек.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал старт 2019 года «рекордным» как по количеству иностранных команд, так и по общему числу участников. В Казанском марафоне – 2019 участвует 30 команд из разных стран мира, в общей сложности более 25 тысяч человек.

- Участниками забега на три километра стали любители бега, в числе которых помимо прочих были министр спорта РТ Владимир Леонов, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, депутат Государственной думы РФ Ирек Зиннуров и многие другие, - сообщили в пресс-службе минспорта Татарстана. - В общей сложности количество вышедших на старт в первый день Казанского марафона составило более 12 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU