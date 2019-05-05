2019-05-05T12:05:25+03:00
Спорт

Казанский марафон: на дистанцию 3 километра вышли более 12,5 тысяч бегунов

В Казани прошел первый день спортивного праздника
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Забег на 3 километра во время Казанского марафонаЗабег на 3 километра во время Казанского марафонаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В столице Татарстана в субботу, 4 марта, стартовал самый массовый забег из дистанций Казанского марафона. На дистанцию в 3 километра вышли более 9000 бегунов.

В рамках этого марафона прошел и забег ползунков TIMERBABY, а котором могли участвовать юные спортсмены в возрасте от 4 месяцев до 3 лет, спортсмены чуть постарше приняли участие в детском забеге TIMERKIDS - всего стартовали 3500 человек.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал старт 2019 года «рекордным» как по количеству иностранных команд, так и по общему числу участников. В Казанском марафоне – 2019 участвует 30 команд из разных стран мира, в общей сложности более 25 тысяч человек.

- Участниками забега на три километра стали любители бега, в числе которых помимо прочих были министр спорта РТ Владимир Леонов, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, депутат Государственной думы РФ Ирек Зиннуров и многие другие, - сообщили в пресс-службе минспорта Татарстана. - В общей сложности количество вышедших на старт в первый день Казанского марафона составило более 12 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Россия - спортивная держава»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах оборвался трос батута на аттракционе, когда там прыгал ребенок
Спортсменка из Чувашии дисквалифицирована за допинг на 4 года
В Набережных Челнах 12-летнюю девочку укусила змея в парке
В Набережных Челнах во время пожара спасли пять человек
Глава Чувашии учредил новый праздник
Росгвардейцы Марий Эл готовятся к Параду Победы
В Татарстане посеяно яровых уже на 710 тысяч гектаров
В Казани плакат ко Дню Победы повесили вверх тормашками
Во время сплава в Марий Эл погиб турист из Казани: на него ураган повалил березу
В Чувашии в аварии погиб мужчина, двое его сыновей получили травмы
В Марий Эл за подстрекательство свидетеля к ложным показаниям осуждена адвокат
В Татарстане помощника руководителя исполкома осудили за разглашение гостайны
В Казани пройдет фестиваль "Музыка Победы в парках и скверах"