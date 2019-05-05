В Марий Эл в аварии двух иномарок пострадала пассажирка одной из них

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-05T14:50:06+03:00

В аварии участвовали две иномарки Фото: МВД по Марий Эл

Женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести

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В пятницу, 3 мая, днем в Медведевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На 16 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» 37-летний водитель, управлял автомашиной Land Rover, по предварительным данным, выехал на встречку, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной Chevrolet под управлением 47-летнего водителя.

После столкновения автомашина Chevrolet наехала на дорожное ограждение.

- В результате аварии пассажирка автомашины Chevrolet доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU