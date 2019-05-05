В Марий Эл в аварии двух иномарок пострадала пассажирка одной из них
В пятницу, 3 мая, днем в Медведевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На 16 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» 37-летний водитель, управлял автомашиной Land Rover, по предварительным данным, выехал на встречку, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной Chevrolet под управлением 47-летнего водителя.
После столкновения автомашина Chevrolet наехала на дорожное ограждение.
- В результате аварии пассажирка автомашины Chevrolet доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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