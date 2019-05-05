2019-05-05T14:07:29+03:00
Происшествия

В Марий Эл байкер без прав вылетел в кювет и перевернулся

23-летнего мужчину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести
Лика ИСАЕВА
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Авария произошла в Советском районе республикиАвария произошла в Советском районе республикиФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Советском районе республики на третьем этаже автодороги «Ургакш - Старый Ургакш». Там ночью 3 мая, в пятницу, за руль мотоцикла сел 23-летний молодой человек. Он управлял мотоциклом Centurion, у которого, по предварительным данным, не было государственных регистрационных знаков, он не зарегистрирован в установленном порядке, сам байкер не имел прав на управление транспортным средством. Сел за руль он еще и без защитного мотошлема.

Во время движения мотоциклист не справился с управлением и вылетел в кювет, где опрокинулся.

- В результате аварии мотоциклист помещён в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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