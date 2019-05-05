В Казани мужчину спасли с балкона 5-го этажа во время пожара

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-05T13:02:14+03:00

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Пожар в квартире на пятом этаже в многоквартирном доме на улице Амирхана начался днем в субботу, 4 мая. По предварительным данным, из-за курения в постели загорелась кровать в квартире на пятом этаже.

В момент возгорания в жилище находился мужчина. Он, спасаясь от дыма и огня, выскочил на балкон и просил о помощи. Приехавшие на вызов огнеборцы развернули автолестницу и спасли мужчину с балкона, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Мужчину осмотрели врачи и по их вердикту все обошлось без травм и отравления угарным газом, продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU