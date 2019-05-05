2019-05-05T10:13:02+03:00
Спорт

Спортсменка из Чувашии дисквалифицирована за допинг на 4 года

Олеся Моисеева в ноябре 2018 года выполнила норматив мастера спорта России по плаванию
Лика ИСАЕВА
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В пробах анализов спортсменки нашли запрещенные веществаВ пробах анализов спортсменки нашли запрещенные веществаФото: Из материалов пресс-службы
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Печальное сообщение пришло из Всероссийской федерации по плаванию. Во время проверки анализов одной из спортсменок - 18-летней Олеси Моисеевой, выступающей за спортивную школу олимпийского резерва по плаванию №9 в Чебоксарах, выяснилось, что там содержатся запрещенные вещества.

РУСАДА это решение о дисквалификации спортсменки передала в федерацию, и там постановили: запретить Моисеевой выступать на соревнованиях с 12 апреля 2019 года. Срок запрета истечет 12 апреля 2023 года.

Напомним, пловчиха в ноябре 2018 года выполнила нормативы мастера спорта России по плаванию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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