Спортсменка из Чувашии дисквалифицирована за допинг на 4 года
Печальное сообщение пришло из Всероссийской федерации по плаванию. Во время проверки анализов одной из спортсменок - 18-летней Олеси Моисеевой, выступающей за спортивную школу олимпийского резерва по плаванию №9 в Чебоксарах, выяснилось, что там содержатся запрещенные вещества.
РУСАДА это решение о дисквалификации спортсменки передала в федерацию, и там постановили: запретить Моисеевой выступать на соревнованиях с 12 апреля 2019 года. Срок запрета истечет 12 апреля 2023 года.
Напомним, пловчиха в ноябре 2018 года выполнила нормативы мастера спорта России по плаванию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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