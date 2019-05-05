В Набережных Челнах 12-летнюю девочку укусила змея в парке

СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-05T09:10:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время прогулки в парке Прибрежный в автограде 12-летнюю школьницу укусила змея. Ребенок не жаловался сначала на недомогание, но ближе к полуночи 2 мая ей стало хуже, и родители вызвали "скорую помощь". Укушенную змеей девочку забрали из квартиры в 45-м комплексе медики и увезли в больницу.

Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, состояние школьницы оценивается как удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает. Некоторое время она будет находиться под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU