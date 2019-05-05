В Набережных Челнах 12-летнюю девочку укусила змея в парке
Ребенок госпитализирован с диагнозом "токсичное действие змеиного яда"
Во время прогулки девочку укусила змеяФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:
Во время прогулки в парке Прибрежный в автограде 12-летнюю школьницу укусила змея. Ребенок не жаловался сначала на недомогание, но ближе к полуночи 2 мая ей стало хуже, и родители вызвали "скорую помощь". Укушенную змеей девочку забрали из квартиры в 45-м комплексе медики и увезли в больницу.
Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, состояние школьницы оценивается как удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает. Некоторое время она будет находиться под наблюдением врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»