В Набережных Челнах во время пожара спасли пять человек
Пожар в многоэтажке на Автозаводском проспекте Набережных Челнов начался 4 мая в 14.31. Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже, быстро перекинулся на балкон и затем поднялся наверх по балконам на 10-й и 11-й этажи.
Квартиры были отрезаны от спасения едким густым черным дымом. Выбраться в безопасное место самостоятельно не смогли пять человек.
Приехавшие на вызов спасатели сумели эвакуировать при помощи масок спасаемых пятерых жильцов дома.
По предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар в спальной комнате.
- Пострадавших во время возгорания нет, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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