2019-05-04T18:31:34+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах во время пожара спасли пять человек

Горела квартира и три балкона многоэтажки
Лика ИСАЕВА
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Огонь разгорелся в квартире на девятом этажеОгонь разгорелся в квартире на девятом этажеФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в многоэтажке на Автозаводском проспекте Набережных Челнов начался 4 мая в 14.31. Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже, быстро перекинулся на балкон и затем поднялся наверх по балконам на 10-й и 11-й этажи.

Квартиры были отрезаны от спасения едким густым черным дымом. Выбраться в безопасное место самостоятельно не смогли пять человек.

Приехавшие на вызов спасатели сумели эвакуировать при помощи масок спасаемых пятерых жильцов дома.

По предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар в спальной комнате.

- Пострадавших во время возгорания нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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