В Набережных Челнах во время пожара спасли пять человек

СЕГОДНЯ 18:31 2019-05-04T18:31:34+03:00

Огонь разгорелся в квартире на девятом этаже Фото: Из материалов пресс-службы

Горела квартира и три балкона многоэтажки

Изменить размер текста: A A

Пожар в многоэтажке на Автозаводском проспекте Набережных Челнов начался 4 мая в 14.31. Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже, быстро перекинулся на балкон и затем поднялся наверх по балконам на 10-й и 11-й этажи.

Квартиры были отрезаны от спасения едким густым черным дымом. Выбраться в безопасное место самостоятельно не смогли пять человек.

Приехавшие на вызов спасатели сумели эвакуировать при помощи масок спасаемых пятерых жильцов дома.

По предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар в спальной комнате.

- Пострадавших во время возгорания нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU