Глава Чувашии учредил новый праздник

СЕГОДНЯ 18:07 2019-05-04T18:07:58+03:00

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Глава республики Михаил Игнатьев подписал Указ и учредил День профсоюзов Чувашии. Праздновать этот день будут с 2019 года 7 сентября. Как сообщает пресс-служба Игнатьева, новая памятная дата установлена в целях повышения эффективности социального партнерства в сфере труда, усиления роли профсоюзов в защите социально-трудовых прав и интересов работников, поддержания социальной стабильности в Чувашской Республике.

Руководитель региона планирует, что в рамках реализации Указа предусмотрено особое внимание вопросам создания новых профсоюзных организаций, заключению и выполнению обязательств коллективных договоров, развитию социально-трудовых отношений, защите социально-трудовых прав и интересов жителей республики.

СПРАВКА "КП"

В Союз «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов "Чувашрессовпроф" уже входят 16 республиканских организаций отраслевых профсоюзов, объединяющих в своем составе 71 городскую и районную организации профсоюзов, 1 357 первичных и 424 цеховых профсоюзных организаций, 2 047 профсоюзных групп с общим количеством более 104,5 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU