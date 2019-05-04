Росгвардейцы Марий Эл готовятся к Параду Победы
В столице Марий Эл Йошкар-Оле на площади Оболенского-Ноготкова под звуки торжественных маршей проходит тренировка парадных расчетов к Параду Победы, который состоится 9 мая. Военные и торжественные марши исполняют музыканты военного оркестра, в Параде будут принимать участие военнослужащие и сотрудники Росгвардии республике Марий Эл.
- В строю - только лучшие, кавалеры орденов Мужества, участники контртеррористических операций на Северном Кавказе, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Марий Эл. - Офицеры, прапорщики, сержанты, большинство из них имеет государственные и ведомственные награды.
Напомним, что посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне парад станет уже третьим для росгвардейцев. Всего в торжественном марше примут участие 100 сотрудников и военнослужащих регионального Управления. После завершения торжественной части, сотрудники и военнослужащие Росгвардии и члены их семей присоединятся к ставшей традиционной акции-шествию «Бессмертный полк».
ИСТОЧНИК KP.RU
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