2019-05-04T16:12:58+03:00
Экономика

В Татарстане посеяно яровых уже на 710 тысяч гектаров

По оценке специалистов из минсельхоза республики это составляет 41%
Лика ИСАЕВА
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В Татарстане успешно проходит посевнаяВ Татарстане успешно проходит посевнаяФото: Из материалов пресс-службы
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В Татарстане на полях всех районов республики приступили к севу яровых. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства заместитель премьер-министра региона – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

Как стало известно во время совещания, на данный момент в республике посеяно 710 тысяч гектар, или 41%. При этом из них яровые зерновые - 485 тысяч гектар (50%).

Марат Ахметшин заметил, что "текущая погода благоприятна для посева, и при надлежащей организации работ в ближайшие дни планируем выйти на максимальную производительность – 120 тыс. га. Это вполне реальная задача".

ИСТОЧНИК KP.RU

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