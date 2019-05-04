В Татарстане посеяно яровых уже на 710 тысяч гектаров
В Татарстане на полях всех районов республики приступили к севу яровых. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства заместитель премьер-министра региона – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.
Как стало известно во время совещания, на данный момент в республике посеяно 710 тысяч гектар, или 41%. При этом из них яровые зерновые - 485 тысяч гектар (50%).
Марат Ахметшин заметил, что "текущая погода благоприятна для посева, и при надлежащей организации работ в ближайшие дни планируем выйти на максимальную производительность – 120 тыс. га. Это вполне реальная задача".
ИСТОЧНИК KP.RU
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