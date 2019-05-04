В Казани плакат ко Дню Победы повесили вверх тормашками

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-04T15:14:21+03:00

Ошибку заметили горожане и рассказали об этом в соцсетях

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К 9 мая, празднику Великой Победы, миллионный город украсили плакатами и транспарантами, в которых прославляется подвиг советского народа во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Вот только исполнители так торопились, что и не заметили как один из плакатов-баннеров на улице Фатыха Амирхана вывесили вверх тормашками.

Зато эту ошибку заметили бдительные горожане, сфотографировали и разместили в соцсетях.

Сразу посыпались комментарии, которые в большинстве своем - веселые и не критичные. Казанцы предположили, что в составе бригады, которая устанавливала эти баннеры, были иностранцы, или те, кто уже начал отмечать этот праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU