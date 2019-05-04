В Казани плакат ко Дню Победы повесили вверх тормашками
К 9 мая, празднику Великой Победы, миллионный город украсили плакатами и транспарантами, в которых прославляется подвиг советского народа во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Вот только исполнители так торопились, что и не заметили как один из плакатов-баннеров на улице Фатыха Амирхана вывесили вверх тормашками.
Зато эту ошибку заметили бдительные горожане, сфотографировали и разместили в соцсетях.
Сразу посыпались комментарии, которые в большинстве своем - веселые и не критичные. Казанцы предположили, что в составе бригады, которая устанавливала эти баннеры, были иностранцы, или те, кто уже начал отмечать этот праздник.
ИСТОЧНИК KP.RU