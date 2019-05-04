2019-05-04T14:19:42+03:00
Происшествия

Во время сплава в Марий Эл погиб турист из Казани: на него ураган повалил березу

Медики не смогли проехать к месту ЧП
Лика ИСАЕВА
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Мужчину доставили в больницу, но позже он скончалсяМужчину доставили в больницу, но позже он скончалсяФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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ЧП произошло днем 2 мая в Звениговском районе республики на реке Юшут. Группа туристов из Казани на байдарках отправилась в традиционный сплав по реке. На время непогоды - начался ураганный ветер, и туристы пристали к берегу, где разбили стоянку.

По предварительным данным, 34-летний мужчина решил выйти из палатки, и в этот момент на него упала береза. Удар пришелся в область головы.

Коллеги пострадавшего вызвали "скорую" и спасателей, но медики не смогли пробраться к месту, где находился пострадавший. Транспортировку пострадавшего пришлось организовывать сотрудникам Марийской аварийно-спасательной службы - они доставили мужчину на байдарках до ближайшего моста, где спасатели организовали транспортировку пострадавшего до сотрудников "скорой помощи".

Несмотря на то, что туриста быстро доставили до больницы, врачи оказались бессильны - травмы оказались смертельными, и казанец скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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