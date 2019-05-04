В Чувашии в аварии погиб мужчина, двое его сыновей получили травмы

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-04T13:21:50+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 мая в 16.25 на автодороге «Аниш», между деревнями Атрать и Киря Алатырского района республики. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля «Рено-Логан» превысил безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где легковушка перевернулась. Сейчас правоохранители выясняют информацию о том, что мужчина сел за руль иномарки пьяным.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, двое его сыновей - шести и 18-ти лет, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в районную больницу. Их состояние не внушает медикам опасений.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в МВД Чувашии. - По данным госавтоинспекции, с начала года водитель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, последнее из нарушений - непристегнутый ремень безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU