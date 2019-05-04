В Марий Эл за подстрекательство свидетеля к ложным показаниям осуждена адвокат

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-04T12:16:06+03:00

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Суд рассмотрел уголовное дело по статье "Подстрекательство к даче свидетелем заведомо ложных показаний в суде", где главным фигурантом стала женщина-адвокат.

Во время следствия и суда установлено, что 52-летняя адвокат защищала женщину, обвиняемую в использовании заведомо подложного больничного листа. 12 января 2018 года она обратилась к медсестре поликлиники с просьбой выступить на суде в качестве свидетеля и рассказать, что гражданка действительно обращалась к врачу. Неверно понимая цели и задачи правосудия, она согласилась выполнить незаконную просьбу и 18 января 2018 года дала суду заведомо ложные показания, сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU