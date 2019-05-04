В Татарстане помощника руководителя исполкома осудили за разглашение гостайны

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-04T11:05:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ФСБ Татарстана выяснили, что помощник главы исполкома Кайбицкого района республики Илгиз Багавиев, занимаясь мобилизационными вопросами, допущенный к гостайне, допустил разглашение ее лицу, не имеющего допуска к ней.

В итоге по факту нарушения закона Багавиев стал фигурантом уголовного дела по статье "Разглашение гостайны". Уголовное дело рассматривал Верховный суд Татарстана. Вердикт судей: "Признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с лишением права занимать государственные должности в течение двух лет".

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе ФСБ Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU