В Татарстане помощника руководителя исполкома осудили за разглашение гостайны
Сотрудники ФСБ Татарстана выяснили, что помощник главы исполкома Кайбицкого района республики Илгиз Багавиев, занимаясь мобилизационными вопросами, допущенный к гостайне, допустил разглашение ее лицу, не имеющего допуска к ней.
В итоге по факту нарушения закона Багавиев стал фигурантом уголовного дела по статье "Разглашение гостайны". Уголовное дело рассматривал Верховный суд Татарстана. Вердикт судей: "Признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с лишением права занимать государственные должности в течение двух лет".
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе ФСБ Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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