В Казани пройдет фестиваль "Музыка Победы в парках и скверах"
В Казани стало доброй традицией проводить фестивали накануне Дня Победы. Музыка Победы 5 мая зазвучит в Горкинско-Ометьевском лесу. Стартует фестиваль в 11.30.
На концертной сцене будут выступать духовые оркестры со всей республики – более десяти коллективов из Казани, Альметьевска, Менделеевска, Кукмора, Мамадыша, Сабинского и Сармановского районов.
Главной темой станет музыка военных лет, знакомые и всеми любимые фронтовые песни, которые и по сей день символизируют силу, стойкость и жизнелюбие поколений военных лет. В программу концерта войдут также эстрадные и джазовые композиции, оркестровая классика. Завершится фестиваль современной музыкальной программой в исполнении духового ансамбля «Just Brass».
ИСТОЧНИК KP.RU
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