2019-05-04T10:12:21+03:00
Звезды

В Казани пройдет фестиваль "Музыка Победы в парках и скверах"

Мероприятие состоится в Горкинско-Ометьевском лесу 5 мая
Лика ИСАЕВА
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Фестиваль ежегодно проходит в парках и скверах КазаниФестиваль ежегодно проходит в парках и скверах КазаниФото: Из материалов пресс-службы
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В Казани стало доброй традицией проводить фестивали накануне Дня Победы. Музыка Победы 5 мая зазвучит в Горкинско-Ометьевском лесу. Стартует фестиваль в 11.30.

На концертной сцене будут выступать духовые оркестры со всей республики – более десяти коллективов из Казани, Альметьевска, Менделеевска, Кукмора, Мамадыша, Сабинского и Сармановского районов.

Главной темой станет музыка военных лет, знакомые и всеми любимые фронтовые песни, которые и по сей день символизируют силу, стойкость и жизнелюбие поколений военных лет. В программу концерта войдут также эстрадные и джазовые композиции, оркестровая классика. Завершится фестиваль современной музыкальной программой в исполнении духового ансамбля «Just Brass».

ИСТОЧНИК KP.RU

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