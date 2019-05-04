2019-05-04T09:12:09+03:00
Происшествия

В Марий Эл росгвардейцы задержали грабителя, напавшего на пенсионера

Им удалось быстро вернуть похищенные деньги потерпевшему
Лика ИСАЕВА
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Экипаж Росгвардии Марий Эл задержал напавшего на пенсионера злоумышленника.Экипаж Росгвардии Марий Эл задержал напавшего на пенсионера злоумышленника.Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл
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Нападение на 87-летнего жителя поселка Новый Торъял произошло в 16.00 на перекрестке улиц Чкалова и 30 лет ВЛКСМ. 87-летний местный житель стал жертвой нападения незнакомца. Молодой мужчина напал на пенсионера, обчистил его карманы и вытащил кошелек с деньгами. После этого злоумышленник скрылся.

Потерпевший сразу обратился в правоохранительные органы. Во время патрулирования поселка экипаж Росгвардии Марий Эл по приметам, которые успел заметить и передать пенсионер, задержали мужчину и доставили его в полицию. Потерпевший опознал напавшего на него.

Задержанным оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Свою вину он сразу признал. Похищенные денежные средства вернули пенсионеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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