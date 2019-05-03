В Марий Эл дерево рухнуло на внедорожник, погиб пассажир автомобиля
Прибывшие медики смогли только констатировать смерть 59-летнего мужчины
Водитель не пострадал.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим утром, около 10.30 на 10 километре автодороги «Куяр-Солнечный-Ронга» Медведевского района, произошла авария. Прямо во время движения на внедорожник Great Wall, за рулем которого находился 24-летний мужчина, рухнуло дерево.
- По предварительным данным, при движении автомашины произошло падение дерева с левой стороны по ходу движения на заднюю часть транспортного средства, - уточнили в пресс-службе полиции Марий Эл.
Не обошлось и без жертв. Так, смертельную травму получил 59-летний пассажир внедорожника. Прибывшие медики лишь констатировали гибель пострадавшего.
ИСТОЧНИК KP.RU