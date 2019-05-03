2019-05-03T16:46:48+03:00
Происшествия

Представлялись работодателями и просили перевести деньги: В Чувашии задержали парочку аферистов из Самары

Они выманивали деньги у жителей ряда регионов России
Владимир КРУПСКИЙ
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Жертвами мошенников стали жители минимум пяти регионов страны.Жертвами мошенников стали жители минимум пяти регионов страны.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Чувашские полицейские задержали семейную пару мошенников из Самары. Они обзванивали различные предприятия и, представляясь руководителями, просили работников переводить деньги из кассы.

- Злоумышленники звонили в фирмы и узнавали, как зовут директора того или иного предприятия, а затем от имени руководителя вводили в заблуждение работников. Представляясь работодателем, они просили срочно оплатить из кассы установку рекламных щитов либо других подобных услуг путем перевода денежных средств на продиктованный номер карты, - сообщили в пресс-службе чувашской полиции.

Если директором фирмы являлась женщина, телефонные переговоры осуществляла 32-летняя жительница Самары, если мужчина – ее сожитель. В Чувашии жертвой иногородней подозреваемой стала сеть автозаправочных станций.

Также следы аферистов были найдены в Краснодарском и Пермском краях, Нижегородской и Московской областях, а также других регионах России. Туда будут направлены соответствующие ориентировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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