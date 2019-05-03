Ни квартиры, ни машины и заработок в 18 раз меньше, чем у жены: Президент Татарстана отчитался о своих доходах

СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-03T14:20:31+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов отчитался о своих доходах за 2018 год. Глава республики задекларировал доход в 8 миллионов 549,6 тысяч рублей. Это больше, чем Минниханов заработал в 2017-м. Тогда доход президента Татарстана составил 7 миллионов 776 тысяч рублей. Согласно декларации, в собственности Минниханова нет домов, квартир, земельных участков и транспортных средств.

Доходы супруги президента РТ Гульсины Миннихановой оказались заметно выше, чем у мужа. Так, первая леди Татарстана заработала в 2018-м 154 миллиона 906,7 тысяч рублей. В собственности у Миннихановой три земельных участка, два дома, квартира и машиноместо в России, а также еще одна квартира и два парковочных места в Объединенных Арабских Эмиратах.

ИСТОЧНИК KP.RU