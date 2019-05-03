2019-05-03T14:20:31+03:00
Общество

Ни квартиры, ни машины и заработок в 18 раз меньше, чем у жены: Президент Татарстана отчитался о своих доходах

Рустам Минниханов задекларировал доход в 8,5 миллионов рублей
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: пресс-служба президента РТ.Фото: пресс-служба президента РТ.
Изменить размер текста:

Президент Татарстана Рустам Минниханов отчитался о своих доходах за 2018 год. Глава республики задекларировал доход в 8 миллионов 549,6 тысяч рублей. Это больше, чем Минниханов заработал в 2017-м. Тогда доход президента Татарстана составил 7 миллионов 776 тысяч рублей. Согласно декларации, в собственности Минниханова нет домов, квартир, земельных участков и транспортных средств.

Доходы супруги президента РТ Гульсины Миннихановой оказались заметно выше, чем у мужа. Так, первая леди Татарстана заработала в 2018-м 154 миллиона 906,7 тысяч рублей. В собственности у Миннихановой три земельных участка, два дома, квартира и машиноместо в России, а также еще одна квартира и два парковочных места в Объединенных Арабских Эмиратах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Я действовал по велению посторонних голосов": В Ульяновске мужчина пытался сжечь две иномарки
"Я всегда старался играть на максимуме возможностей": Александр Свитов покинул "Ак Барс"
Форвард "Рубина" Бухаров выбыл до конца сезона
В Татарстане сильный ветер повредил крышу школы
В Нижнекамске горел частный склад резины
В Ульяновске пропала 15-летняя девочка
"Ак Барс" сохранил Галиева, Ткачева и Лямкина
Что это было, "Зенит"?: Казанские волейболисты с треском провалили первый матч финальной серии чемпионата России
На тротуарах по улице Карла Маркса в Чебоксарах асфальт поменяют плиткой за 15,6 миллионов рублей
Прокуратура Новочебоксарска через суд пытается установить светофор на дороге, где произошло уже два смертельных наезда на пешеходов
В Марий Эл потратят 2,7 миллиона рублей на благоустройство сельского сквера
В январе-феврале 2019 года в Чувашии число умерших превысило число родившихся на 34,6%
В Чувашии будут развивать институт наставничества
В Казани с пенсионерки «сняли порчу» за 2 миллиона рублей
В Чувашии более 47 тысяч жителей приняли участие в первомайских мероприятиях