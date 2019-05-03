"Я действовал по велению посторонних голосов": В Ульяновске мужчина пытался сжечь две иномарки

СЕГОДНЯ 15:14 2019-05-03T15:14:52+03:00

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В полицию обратился житель Ульяновска. Он сообщил, что ночью 1 мая неизвестный поджог его машину "Киа Рио" стоимостью 300 тысяч рублей. По словам заявителя, у него сработала сигнализация. Он выглянул в окно и увидел, как некий человек разбил лобовое стекло его машины и забросил туда бутылку с зажигательной смесью.

Потерпевший выбежал на улицу, но злоумышленник уже успел скрыться. Салон транспортного средства загорелся. Мужчина самостоятельно потушил очаг возгорания и вызвал полицию.

Оперативники смогли вычислить предполагаемого злоумышленника. Им оказался 39-летний безработный. Он пытался удрать от полицейских, но его настигли. В ходе личного досмотра сотрудники полиции изъяли у подозреваемого молоток. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что действовал по велению посторонних голосов.

Отметим, что мужчина пытался поджечь и еще одну машину, кстати, той же марки. Вот только второй "Киа Рио" так и не воспламенился от зажигательной смеси. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU