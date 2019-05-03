"Я всегда старался играть на максимуме возможностей": Александр Свитов покинул "Ак Барс"

СЕГОДНЯ 13:26 2019-05-03T13:26:42+03:00

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Казанский "Ак Барс" продолжает оставаться одним из самых активных клубов КХЛ на трансферном рынке. Так, стало известно о том, что клуб покидает один из самых опытных игроков - Александр Свитов.

Форвард провел в Казани шесть последних лет и в пяти сезонах выводил команду на лед в качестве капитана. Всего в составе казанской команде форвард Свитов провёл 333 матча, в которых отметился 51 голом и 63 передачами.

– Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ак Барса» за поддержку, а игроков, руководство и персонал клуба – за совместную работу. Это были прекрасные шесть сезонов. Спасибо за то, что пригласили меня в «Ак Барс», доверили почетную обязанность – быть капитаном команды. Я всегда старался играть на максимуме возможностей, быть честным перед собой и болельщиками. С «Ак Барсом» меня будут связывать приятные воспоминания: наши победы, медали и, конечно, Кубок Гагарина. Желаю клубу всего самого наилучшего и новых больших побед, - прокомментировал свой уход Свитов.

ИСТОЧНИК KP.RU