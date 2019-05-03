Форвард "Рубина" Бухаров выбыл до конца сезона
Уже сегодня казанский "Рубин" проведет матч 27 тура чемпионата России по футболу. На домашнем стадионе подопечные Курбана Бердыева примут набравший неплохой ход "Оренбург", который еще имеет шансы пробиться в еврокубки.
В матче точно не примет участие форвард Александр Бухаров. По словам Курбана Бердыева, сезон для опытного форварда завершен. Травма не позволит ему сыграть ни в одном из оставшихся матчей чемпионата. Теперь вся надежда в атаке будет возлагаться на пару Полоз-Сагитов.
- Полоз оживает, так скажем, по сравнению с самим собой месячной давности. На Сагитова было психологическое давление, которое сказывалось. Так же как и на Степанова, который просто подсел. Мы дали возможность ему передохнуть, и со "Спартаком" он вышел достаточно хорошо и уверенно, - заявил Бердыев.
Матч "Рубин" - "Оренбург" состоится на "Казань Арене" 3 мая, начало встречи намечено на 16:30.
ИСТОЧНИК KP.RU