2019-05-03T12:33:58+03:00
Спорт

Форвард "Рубина" Бухаров выбыл до конца сезона

Он не поможет команде в оставшихся 4 матчах Премьер-Лиги
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Уже сегодня казанский "Рубин" проведет матч 27 тура чемпионата России по футболу. На домашнем стадионе подопечные Курбана Бердыева примут набравший неплохой ход "Оренбург", который еще имеет шансы пробиться в еврокубки.

В матче точно не примет участие форвард Александр Бухаров. По словам Курбана Бердыева, сезон для опытного форварда завершен. Травма не позволит ему сыграть ни в одном из оставшихся матчей чемпионата. Теперь вся надежда в атаке будет возлагаться на пару Полоз-Сагитов.

- Полоз оживает, так скажем, по сравнению с самим собой месячной давности. На Сагитова было психологическое давление, которое сказывалось. Так же как и на Степанова, который просто подсел. Мы дали возможность ему передохнуть, и со "Спартаком" он вышел достаточно хорошо и уверенно, - заявил Бердыев.

Матч "Рубин" - "Оренбург" состоится на "Казань Арене" 3 мая, начало встречи намечено на 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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