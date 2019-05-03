В Татарстане сильный ветер повредил крышу школы
ЧП произошло в Аксубаевском районе
Фото: МЧС РТ.
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Минувшим днем в Татарстане царила непогода. Порывы ветра в некоторых районах республики достигали 17 м/с. Так было, например, в поселке городского типа Аксубаево. Там из-за сильного ветра оказалась повреждена кровля школы №3.
По прибытию на место происшествия оперативной группы Аксубаевского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что произошло загибание металлического листа, сама кровля находится на месте.
- Погибших и пострадавших нет. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 3 мая 2019 года, - прокомментировали в пресс-службе республиканского МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU