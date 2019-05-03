2019-05-03T11:35:56+03:00
Происшествия

В Татарстане сильный ветер повредил крышу школы

ЧП произошло в Аксубаевском районе
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: МЧС РТ.Фото: МЧС РТ.
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Минувшим днем в Татарстане царила непогода. Порывы ветра в некоторых районах республики достигали 17 м/с. Так было, например, в поселке городского типа Аксубаево. Там из-за сильного ветра оказалась повреждена кровля школы №3.

По прибытию на место происшествия оперативной группы Аксубаевского пожарно-спасательного гарнизона установлено, что произошло загибание металлического листа, сама кровля находится на месте.

- Погибших и пострадавших нет. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 3 мая 2019 года, - прокомментировали в пресс-службе республиканского МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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