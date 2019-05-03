В Ульяновске пропала 15-летняя девочка

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-03T09:19:17+03:00

Ее ищут уже пять дней

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Жителей Ульяновска просят помочь в поиске пропавшей девочки. Как сообщает группа "Поиск пропавших детей 73 регион", Мелиса Фараджова 2004 года рождения пропала еще 28 апреля. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы потерявшейся девочки: На вид 14-16 лет, рост 160-165 сантиметров, среднее телосложение, темно-каштановые длинные волосы, карие глаза, зеленые ногти.

Была одета в черную куртку-джинсовку, черную кепку, розовую кофту с капюшоном, синие джинсы с коричневым поясом, черные кроссовки. При себе имела цепочку с кулоном "скорпион" и спортивную сумку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Мелисы Фараджовой просят сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или позвонить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU